Que ce soit chez les U17 ou les U16, les quatre jeunes joueurs de l’OL ont connu la victoire avec l’équipe de France mercredi. Ce jeudi, Rémi Himbert et Axel Barreau affronteront Kenan Doganay et Adil Hamdani pour un amical entre les deux sélections françaises.

Depuis le début de la semaine, Clairefontaine se retrouve envahie par la jeunesse. En plein mois d’août, les équipes de France U16 et U17 ont choisi de faire leur rentrée des classes avec deux stages d’une semaine avec des groupes plus qu’élargis. Afin de tester tout le monde, les deux sélectionneurs José Alcocer et Lionel Rouxel ont chacun programmé deux amicaux dont une opposition interne qui se tiendra ce jeudi matin. En attendant, les deux catégories ont disputé un premier amical contre deux formations du Havre à Clairefontaine. Avec deux joueurs de l’OL, les U16 ont montré la voie avec un succès contre les U17 havrais (1-0) avec notamment un Kenan Doganay titulaire et capitaine.

Opposition entre U17 et U16 ce jeudi

À quelques minutes d’intervalle, les U17 de Lionel Rouxel ont suivi les mêmes traces que leurs cadets, là aussi comme une formation plus âgée du côté du HAC. Dans la victoire des Bleuets contre les U19 du Havre, Rémi Himbert a joué une demi-heure en attaque et Axel Barreau une mi-temps, comme soufflé par le bien informé compte Borgia_OL_Acad. Les deux Lyonnais auront peut-être un peu plus de temps de jeu ce jeudi contre leurs compères de club Doganay et Hamdani, passeur décisif avec les U16.