À la recherche d’une porte de sortie, Rayan Cherki n’a plus que neuf jours pour la trouver. Si le PSG l’intéresse toujours, les relations conflictuelles récentes entre John Textor et Nasser Al-Khelaïfi ont certainement signé la fin de ce dossier.

Ce n’est pas forcément la fin d’été que les supporters de l’OL espéraient. À l’heure de se montrer de nouveau ambitieux, ils espéraient que la direction sportive allait réussir ce que les anciennes n’avaient pas réussi : se débarrasser des gros salaires et réussir quelques ventes bien senties. Seulement, hormis Jake O’Brien qui avait une certaine cote et qui était le moins difficile à sortir, le club fait choux blanc à neuf jours de la fin du mercato. Sur les cent millions d’euros promis à la DNCG par John Textor et la direction, le compte est encore loin et le temps presse. Des portes de sorties sont toujours recherchées pour les indésirables comme Anthony Lopes ou Dejan Lovren, tandis que des offres sont attendues pour les valeurs marchandes que sont Maxence Caqueret ou Rayan Cherki.

Des fuites dans la presse pas si étrangères ?

Pour ce dernier, qui a été envoyé dans le loft depuis lundi, Fulham aurait bien dégainé 15 millions d’euros (+ cinq en bonus), de quoi combler l’OL. Seulement, la destination est loin d’emballer Cherki qui a repoussé les avances londoniennes. Espère-t-il toujours le PSG ? Les contacts entre l’entourage du joueur et le club parisien avaient repris ces derniers jours, mais la piste n’a que peu de chances d’aboutir. Ou alors, il faudrait que chacun mette de l’eau dans son vin.

Car ce qui bloque avant tout concerne la relation glaciale entre John Textor et Nasser Al-Khelaifi. Les deux présidents ne s’adressent plus la parole depuis l’épisode des droits TV et les critiques de l’Américain. Comme évoqué dans "Tant qu’il y aura des Gones" lundi, l’attitude de Textor n’a pas plu au président du PSG. Depuis, plusieurs informations sur Textor et ses affaires comme le retard de paiement à Metz fuitent et ce ne serait pas qu’un simple hasard. Quoi qu’il en soit, l’absence de communication entre les deux patrons empêche toute avancée dans le dossier Cherki, qui serait clos au PSG.