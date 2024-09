Malgré son entrée en jeu contre Strasbourg, Adryelson va bien rejoindre Botafogo en prêt. En attendant le retour du Brésilien, l’OL ne va pas recruter et miser sur les solutions internes.

Ce fut l’incarnation même de tout le bazar qu’il y a pu exister vendredi lors d’OL - Strasbourg. En même temps que se terminait le mercato estival, Pierre Sage devait jongler avec ces aléas. Annoncé sur le départ, Adryelson avait pourtant été convoqué par le technicien lyonnais et avait pris place sur le banc. Une situation loufoque alors que les médias brésiliens indiquaient depuis plusieurs heures son retour à Botafogo sous la forme de prêt. Comble du spectacle, après plusieurs mois sans jouer, le défenseur brésilien a fait son entrée en jeu suite à la blessure de Duje Caleta-Car. Heureusement pour l’OL et pour le joueur lui-même, le score de 4-3 n’a pas bougé et les Lyonnais ont signé leur première victoire de la saison. Mais faire entrer un élément qui savait pertinemment qu’il ne serait plus du projet quelques jours ou heures plus tard interroge.

Mata, Tagliafico et Tolisso vus comme des solutions court terme

Toutefois, c’est bien du côté de Botafogo qu’Adryelson va passer la première partie de saison. Il va être prêté pour quatre mois afin de permettre au club carioca de décrocher le titre de champion et de bien figurer en Copa Libertadores. Ce départ laisse Pierre Sage démuni en défense centrale avec les seuls Duje Caleta-Car, Moussa Niakhaté et Warmed Omari comme centraux de métier. À l’heure où l’OL s’est illustré en 3-5-2, cela fait maigre, mais le club ne recrutera pas de joker, promis à Jordan Veretout, à ce poste comme avancé par L’Équipe. Clinton Mata, Nicolas Tagliafico et Corentin Tolisso seraient vus comme des solutions internes pendant quatre mois avant le retour d’Adryelson.