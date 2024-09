Rabiot "trop juste" pour OL - OM

Présenté mercredi à la presse, Adrien Rabiot a fait le point sur son état physique. N’ayant plus joué depuis l’Euro avec les Bleus, le milieu ne sera pas apte pour OL - OM, dimanche soir (20h45).

Sa prise de parole était forcément attendue. Quelques jours après l’annonce de sa future signature, Adrien Rabiot a été officiellement présenté comme un nouveau joueur de l’OM mercredi en milieu d’après-midi. À 29 ans, le milieu a fait le choix du club marseillais malgré son passif de joueur formé au PSG. Cela en a surpris plus d’un, mais du côté de la Canebière, on se félicite d’avoir attiré un des gros poissons du marché des éléments libres de tout contrat. Sans club depuis son départ de la Juventus Turin le 30 juin dernier, Adrien Rabiot se sait attendu sur les pelouses françaises dans les semaines à venir. Car, voir l’international français avec le maillot de l’OM ne sera pas pour tout de suite. "Je me suis entretenu bien évidemment. Il est vrai que je ne suis pas au top, j'ai travaillé individuellement, mais il est important de travailler collectivement, avec le ballon. Il y a certaines choses à mettre en place, au niveau tactique. Je me sens bien."

Aucun match depuis la demie de l'Euro 2024

N’ayant plus joué depuis l’Euro 2024 avec l’équipe de France, Rabiot a passé deux mois à s’entretenir dans son coin. Loin de ce que certains lofteurs ont pu connaitre durant l’été. Dimanche soir au Parc OL (20h45), l’Olympico se jouera sans le milieu français, comme il l’a confirmé lui-même. "Pour dimanche, c'est trop juste. Après, il faudrait parler avec le coach et les préparateurs physiques. Je ne peux pas vous assurer que je vais être là le week-end d'après. J'ai travaillé avant, mais je pense qu'il y a des choses à faire en plus. Je sais que je vais être attendu, j'ai envie d'arriver dans de bonnes conditions pour donner le maximum. J'en ai très envie."

Il y aura du beau monde sur la pelouse pour cet OL - OM, mais pas d’Adrien Rabiot en tout cas.