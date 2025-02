L’OL féminin lance des séances d’initiation et de perfectionnement

L'OL féminin démarre des "stages d'apprentissage" et "d'amélioration" destinés aux jeunes filles âgées de 5 à 18 ans.

Il y a du nouveau du côté de l’OL féminin. Le club de Michele Kang a décidé de mettre en place des "stages d'apprentissage" et "d'amélioration" dans le bassin lyonnais. Le but est de permettre aux jeunes filles, licenciées ou non, de tous niveaux, de progresser tout en s'amusant. L'Olympique lyonnais féminin va donner la chance, à de nombreuses footballeuses en herbe, de pouvoir réaliser des "séances d’initiation et de perfectionnement".

Stage pour les catégories allant de U6F à U18F

Ces séances de deux heures seront organisées pour les groupes allant de U6F à U18F. Elles seront supervisées par des professionnels qui travaillent tout au long de la saison avec la formation féminine de l'OL. Et chacune de ces sessions d'entraînement pourront accueillir un maximum de 48 participantes. L'objectif des séances est de favoriser l'évolution de la pratique féminine dans la région lyonnaise. Tout en maintenant le lien établi avec les sections féminines des clubs de proximité. Pour l'heure, six séances d'entraînement ont été planifiées (une pour les U14 à U18, deux pour les U6 à U9 et trois pour les U10 à U13).

Pour s'inscrire, il faut cliquer sur ce lien.