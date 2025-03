Ligue Europa : l’OL est invaincu face au FCS Bucarest (ex Steaua)

Anciennement nommé Steaua Bucarest, le FCSB a déjà croisé la route de l’OL par le passé. Lors des quatre confrontations en Ligue des champions, les Lyonnais ont gagné à trois reprises pour un nul.

Un supporter roumain vous dira que le FCSB n’est pas le Steaua Bucarest, pourtant, le nouveau nom donné à l’entité qu’est le club garde bien le palmarès du grand club roumain des années 90. Une armoire à trophées qui possède en son sein la Ligue des champions remportées en 1986 et qui reste la seule remportée par un club roumain. La coupe aux grandes oreilles a d’ailleurs été un lieu de rendez-vous entre le Steaua et l’OL durant les années 2000. Jeudi soir, les deux formations s’affronteront pour la première fois en Ligue Europa mais ce ne sera pas une première dans leur histoire européenne commune. Il faut malgré tout remonter à 2008 pour trouver la trace de la dernière rencontre entre l’OL et le Steaua Bucarest.

Un nul en décembre 2006 à Gerland

Un match de poule de Ligue des champions le 5 novembre 2008 et qui avait tourné à l’avantage des Lyonnais à Gerland (2-0). Comme souvent d’ailleurs. Sur les quatre duels européens entre le club français et roumain, l’OL n’a jamais perdu. Il n’a d’ailleurs laissé des points en route qu’à une seule reprise, le 6 décembre 2006. Après une ouverture du score rapide de Nicolae Dica (3e), Aliou Diarra avait rapidement égalisé (13e) mais les Lyonnais n’avaient pas réussi à faire sauter le verrou bucarestois une seconde fois. Le seul accroc à côté des victoires en septembre 2006 (0-3) et octobre 2008 (3-5) du côté de Bucarest.