Avant l’OL, le FCSB fait nul dans le derby contre le Rapid Bucarest

Avant de recevoir l’OL jeudi (18h45), le FCSB disputait dimanche un derby de Bucarest contre le Rapid. Tenue en échec (0-0), la formation roumaine dimanche prochain contre son dauphin le CSU Craiova pour la dernière journée du championnat.

L’OL avait une semaine charnière à bien débuter avec la venue de Brest dimanche, mais le FCSB n’est pas mal non plus. Quand les Lyonnais cherchent encore à croire à la Ligue des champions, le club de Bucarest veut accrocher un deuxième titre consécutif en championnat. Il aurait pu faire un grand pas en avant dimanche à l’occasion du derby contre le Rapid Bucarest. Malheureusement, à quatre jours de recevoir l’OL en Ligue Europa, les joueurs d’Elias Charalámbous ont été tenus en échec sur la pelouse du voisin bucarestois (0-0). Ce nul relance donc la course à la première place avec une dernière journée qui sera le juge de paix de cette saison en Roumanie.

Un sprint final à quatre équipes pour la première place

Après avoir affronté les hommes de Paulo Fonseca jeudi (18h45) à l’Arena Nationale, le FCSB retrouvera ses supporters dimanche prochain pour la grande finale de la phase régulière de la Liga I. En effet, les coéquipiers de Chiriches affronteront le CSU Craiova qui n’est autre que leur dauphin avec une unité de retard. Un nul pourrait suffire si seulement derrière, le CFR Cluj ne pointait pas à seulement deux unités, au même titre que le FCU Cluj. Cette course s’annonce palpitante et peut-être que l’OL aura la chance d’affronter une formation roumaine qui aura une partie de sa tête à ce sprint final…