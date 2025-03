"Dommage qu'on n'ait pas une plus belle pelouse" au Parc OL

Deux semaines après avoir été remplacée, la pelouse du Parc OL a de nouveau subi quelques critiques de la part des joueurs lyonnais. L'état du terrain n'aide pas forcément à un jeu léché techniquement.

Du côté du responsable de la pelouse du Parc OL et des jardiniers, on commence sérieusement à se tirer les cheveux. Dimanche après-midi, l'état du gazon a encore été au centre des attentions, avant que Paulo Fonseca ne choisisse de prendre la lumière à lui tout seul. Critiquée ces dernières semaines en raison d'une détérioration de plus en plus importante, la pelouse décinoise avait été changée dans la foulée du match contre Reims mi-février. Le club lyonnais, qui avait mis en avant le calendrier intense depuis l'été 2024 pour expliquer cet état, souhaitait profiter du déplacement à Montpellier pour permettre d'avoir un gazon propre pour la réception du PSG.

Seulement, après deux matchs joués sur la nouvelle surface, cette dernière porte déjà des stigmates des tacles et changements d'appui. Déjà assez virulent fin janvier, Rayan Cherki en a remis une couche dimanche. "lI n'y a pas grand-chose pour nous aider. Quand on voit l'état du terrain alors qu'il a été changé il y a une semaine, ce sont des choses sur lesquelles on ne peut pas intervenir."

Une trêve internationale salvatrice ?

Dans le jeu de possession prôné par Paulo Fonseca, les bosses et trous qui commencent déjà à se créer n'aident clairement pas à produire du jeu. Ce n'est pas forcément une excuse puisque l'état du terrain était le même pour l'OL et Brest, dimanche, mais pour un peu plus de spectacle, il faut espérer une amélioration dans les semaines à venir. "On sait qu'une nouvelle pelouse a été posée. Il faut attendre que ça accroche. Je pense que ça joue un peu quand même sur nos prestations, a confessé Alexandre Lacazette après le match. Ce n'était pas un très beau match avec de belles passes. C'est vrai que c'est dommage qu'ici, on n'ait pas une plus belle pelouse que ça. Mais on ne peut rien y faire."

L'OL ne sera pas de retour à Décines avant le jeudi 13 mars, mais enchaînera trois jours après avec la venue du Havre. La trêve internationale de deux semaines et le déplacement à Strasbourg devraient faire du bien.