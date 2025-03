OL Académie : week-end mitigé pour les féminines

En plus de la Gambardella, deux autres équipes de l'OL jouaient ce week-end. Si les U19 féminines ont retrouvé le goût de la victoire, la réserve s’est inclinée sur la pelouse d'Albi.

Après deux semaines de trêve internationale, l’OL féminin était de retour aux affaires samedi avec un déplacement à Strasbourg. Une reprise en douceur malgré le score fleuve en Alsace (0-4). Les joueuses de Joe Montemurro n’étaient pas les seules féminines à jouer durant ce week-end puisque les U19 et la réserve étaient également sur le pont. Malheureusement, les deux équipes ont connu des fortes diverses dimanche après-midi. Comme leurs aînées, les U19 ont eu la chance de fêter une victoire après avoir pris le meilleur sur Dijon à Meyzieu (2-1). Cette victoire fait du bien aux têtes puisque les coéquipières d’Emilie Mece et Camille Marmillot, toutes deux buteuses, restaient sur deux revers de suite dans la course au titre. Avec six points de retard sur le PSG, l’OL reste malgré tout encore loin pour réaliser le quadruplé.

La réserve détrônée le week-end prochain ?

De titre, en sera-t-il question pour la réserve féminine ? La bataille risque de faire rage jusqu’au bout en D3 féminine. Après treize journées sur vingt-deux, les Lyonnaises sont toujours en tête mais ont perdu de précieux points en route dimanche. Sur la pelouse d’Albi, les partenaires de Laureen Ollic se sont inclinées sur la plus petite des marges (1-0). Un petit but aux grandes conséquences puisque Grenoble pourrait prendre le contrôle de la poule B en gagnant son match en retard au Puy le week-end prochain. Pour l’OL, le retour à la compétition ne se fera pas avant le dimanche 16 mars avec la réception de Montauban.