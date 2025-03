Fraichement arrivé dans la capitale des Gaules en janvier dernier, Thiago Almada n'a pas tardé à séduire supporters et coéquipiers. À commencer par Rayan Cherki.

Ce dimanche, les supporters lyonnais attendaient avec impatience la première titularisation de Thiago Almada face à Brest. Auteur d'un bon match, il a participé à la victoire finale (2-1). Avec un profil créatif proche de celui de Rayan Cherki, Thiago Almada a conquis ce dernier, qui ne tarit pas d’éloges à son sujet : "On se comprend, c’est un très bon joueur. On évolue dans des zones où, dès qu’on touche le ballon, on cherche à se trouver pour créer du danger." Après cinq apparitions, le champion du monde argentin attend encore sa première contribution décisive.

Une complicité naissante

Titularisé pour la première fois contre Brest, Almada s’est montré intéressant et a bien combiné avec Cherki pour mettre la défense brestoise sous pression. Cette entente a d’ailleurs conduit à l’égalisation lyonnaise signée Alexandre Lacazette (1-1, 24ᵉ). Une prestation prometteuse selon Cherki. "Pour une première, c’était bien, on ne s’est jamais marché dessus, a déclaré le numéro 18 de l'OL. On a essayé de se trouver et je pense qu’avec le temps, on pourra faire très mal, lui et moi."

Inscrit et désormais qualifiable pour la Ligue Europa, Thiago Almada semble être un atout déterminant pour la suite de la saison des hommes de Paulo Fonseca.