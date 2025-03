Fonseca (OL) a présenté ses excuses dans une lettre aux arbitres

"Faute avouée, à moitié pardonnée" ? Depuis dimanche soir, Paulo Fonseca cherche à faire amende honorable concernant son geste d'humeur qui en a choqué plus d'un. Que ce soit sur la pelouse du Parc OL, en tribunes ou tout simplement comme simple spectateur. La réaction de l'entraîneur lyonnais et son tête contre tête avec Benoit Millot ont fait le tour de l'actualité footballistique en France ce lundi et le passage devant la commission de discipline s'annonce compliqué.

Afin de désamorcer la bombe, le Portugais avait déjà présenté ses excuses dimanche après le match. Il l'a de nouveau fait ce lundi dans un mail envoyé à la direction de l'arbitrage. Un message dont Olympique-et-Lyonnais a eu connaissance. "Je tiens à présenter mes plus sincères excuses à l'arbitre Benoit Millot et à son équipe pour mon comportement dimanche. J’assume l’entière responsabilité de mon erreur sans vouloir inventer une quelconque excuse à ce geste irréfléchi. (...) Je vous garantis que malgré l'agressivité avec laquelle j'ai parlé à M. Millot, il n'y a jamais eu d'autre intention que d'exprimer à tort et de manière passionnée mon mécontentement."

Assurant faire cette démarche en son âme et conscience, Paulo Fonseca déplore l'image qu'il a renvoyée dimanche après-midi. Il assume malgré tout la responsabilité qui est la sienne. Afin de montrer sa bonne volonté et son envie de tourner la page, l'entraîneur lyonnais a proposé à la direction de l'arbitrage de se soumettre à des travaux d'intérêt général. Cela prendrait la forme de rencontres avec des arbitres amateur de la région lyonnaise "pour échanger avec eux, leur montrer que j'apprécie leur travail et répondre à leurs questions". Un premier pas en avant louable. Reste à savoir si cela aura une incidence sur la sanction à venir de la commission de discipline ou non...

Retrouvez l'intégralité de la lettre ci-dessous :

"Bonjour, je tiens à souligner que j'envoie cet e-mail de ma propre initiative, et non parce qu'on m'a conseillé de le faire ou en raison d'une tentative d'atténuer les événements. Je le fais de manière sincère et honnête.

Tout d'abord, je tiens à présenter mes plus sincères excuses à l'arbitre Benoit Millot et à son équipe pour mon comportement dimanche. J’assume l’entière responsabilité de mon erreur sans vouloir inventer une quelconque excuse à ce geste irréfléchi.

Je tiens à souligner que j'ai toujours défendu le football français et la qualité de ses arbitres et je regrette profondément l'image négative qu'il contribue. J'aime le football d'une manière pure et les gens qui me connaissent savent que je suis une personne calme et équilibrée et je regrette d'avoir une attitude contraire à ceux qui sont mes principes de vie. Je vous garantis que malgré l'agressivité avec laquelle j'ai parlé à M. Millot, il n'y a jamais eu d'autre intention que d'exprimer à tort et de manière passionnée mon mécontentement.

Je vous demande d'adresser mes sincères excuses à M. Millot et à son équipe et dès que j'en aurai l'occasion, je le ferai en personne. Je tiens également à m'excuser auprès de la commission des arbitres et de la Ligue 1.

Je vous propose de rencontrer les arbitres rhodaniens pour échanger avec eux, leur montrer que j'apprécie leur travail et répondre à leurs questions. Je suis à votre disposition.

Veuillez croire que cet e-mail exprime uniquement mes sentiments sincères sur ce qui s'est passé et mon acceptation de l'entière responsabilité de mes actes.

Merci beaucoup.

Cordialement, Paulo Fonseca"