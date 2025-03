John Textor et Paulo Fonseca (OL) (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Convoqué mercredi par la commission de discipline de la LFP, Paulo Fonseca va tenter de se défendre et réduire sa sanction. Toutefois, l’entraîneur de l’OL va également être sanctionné par son club dans les jours à venir.

En réagissant sous le coup de l’émotion, il savait très bien qu’il allait s’attirer de très gros ennuis. Dimanche en fin d’après-midi, Paulo Fonseca a perdu son self-control et a tout simplement peté les plombs en s’en prenant physiquement à Benoit Millot. En plaçant son front contre celui de l’arbitre central d’OL - Brest, le Portugais a vu rouge et cette expulsion n’a été que le début des problèmes. Logiquement dans le viseur depuis vingt-quatre heures, Fonseca a rapidement présenté ses excuses envers Mr Millot et devrait les répéter mercredi à l’occasion de sa convocation devant la commission de discipline de la LFP. Selon le barème disciplinaire, l’entraîneur lyonnais encoure jusqu’à sept mois de suspension.

Quelle position adoptée par Textor ?

Une première sanction qui va en entraîner une seconde cette fois en interne, comme révélé par le club à L’Équipe. En attendant de savoir si la commission de discipline va se servir de ce dossier pour faire un exemple et quelle sera la position de John Textor suivant cette absence plus ou moins longue, Paulo Fonseca sait déjà que le club a l’intention de le sanctionner dans les prochains jours. Quelques secondes de craquage aux très grosses conséquences pour le Portugais, mais aussi le club lyonnais.