OL : suivez la conférence de Fonseca et Niakhaté en direct

Après avoir pris l'avion ce mercredi en début d'après-midi, les joueurs de l'OL ont pris leur quartier à Bucarest. Paulo Fonseca, très attendu, et Moussa Niakhaté se présenteront face à la presse à partir de 18h45.

La sanction ne sera toujours pas tombée, mais la prise de parole de Paulo Fonseca sera malgré tout attendue ce mercredi à partir de 18h45 à l'Arena Nationale de Bucarest. Une heure avant de se présenter face à la commission de discipline par visio, le Portugais se soumet à la traditionnelle conférence d'avant-match. Même s'il se voit sanctionner, cela ne l'empêchera pas de se soumettre à cet exercice avant les matchs de Ligue 1. Encore faut-il qu'il soit toujours l'entraîneur de l'OL pour cela... Ce n'est pas le sujet du jour et ce sera avant tout pour parler de Ligue Europa et de la confrontation contre le FCSB que Paulo Fonseca se présentera face à la presse, accompagné par Moussa Niakhaté. Vous pourrez suivre cette conférence en direct sur Olympique-et-Lyonnais, via le YouTube de la chaîne du club.