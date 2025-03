FCSB - OL : Mikautadze, Nuamah et Maitland-Niles titulaires

Georges Mikautadze (OL) avant son but contre Feignies Aulnoye (Photo by SEBASTIEN COURDJI / AFP)

Ce jeudi, l'OL affronte le FCSB à l'Arena Nationale. Pour ce premier rendez-vous de la semaine avant Nice, Paulo Fonseca a fait souffler certains comme Alexandre Lacazette. Georges Mikautadze est titulaire, au même titre qu'Ernest Nuamah.

La lourde sanction de Paulo Fonseca occupe forcément l'espace médiatique, mais l'OL a bien un match de foot à jouer ce jeudi soir en Ligue Europa. Il ne doit d'ailleurs pas se rater pour ce premier match de phase finale d'une compétition européenne depuis avril 2022. Face au FCSB, la formation lyonnaise doit prendre un premier ascendant afin d'arriver avec un maximum de confiance pour le retour dans une semaine à Décines. Il ne faut pas prendre cette formation roumaine de haut pour commencer. Avec 50 000 spectateurs annoncés, ce ne devrait pas être le cas, mais Fonseca a quand même effectué quelques retouches dans son onze. Avec Nice au programme dès dimanche, le Portugais a voulu faire souffler certains comme Alexandre Lacazette.

Nuamah plutôt que Fofana

Le capitaine prend place sur le banc ce jeudi soir (18h45) et laisse la pointe à Georges Mikautadze. Le Géorgien ne verra pas Thiago Almada tenter de l'envoyer dans la profondeur, car l'Argentin est, lui aussi, préservé. Dans le 4-2-3-1 mis en place, Corentin Tolisso retrouvera ce rôle de meneur, soutenu par Nemanja Matic et Tanner Tessmann derrière lui. Sur les ailes, Rayan Cherki enchaîne et Ernest Nuamah aura la charge du côté droit, plutôt que Malick Fofana. Suspendu contre Brest, Nicolas Tagliafico retrouve son couloir tandis qu'Ainsley Maitland-Niles passe de gauche à droite, Kumbedi soufflant.

La composition de l'OL : Perri - Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Tagliafico - Tessmann, Matic - Nuamah, Tolisso, Cherki - Mikautadze