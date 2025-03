Double passeur décisif pour Malick Fofana, Rayan Cherki ne voulait pas que des individualités tirent la couverture sur eux. Le numéro 18 de l'OL a dédié cette victoire contre le FCSB à Paulo Fonseca.

De notre envoyé spécial à Bucarest.

C'est une victoire (1-3) ce (jeudi) soir qui met l'OL en bonne position pour votre qualification ?

Rayan Cherki : Oui, on avait à cœur de faire une bonne prestation ce soir et de repartir avec un bon pied en quart de finale pour la semaine prochaine. On a fait un début de match un peu compliqué, on s'attendait à ce qu'il y ait beaucoup de bagarres, beaucoup de combats. On a été servi. Maintenant, le plus de dur a été fait. On va se concentrer sur dimanche et puis on espère qu'on fera le boulot dimanche et jeudi de la semaine prochaine.

Vous donnez deux passes à Malick Fofana. Ça faisait un moment qu'il n'avait pas marqué. Est-ce que vous pouvez nous raconter ces deux buts ?

Oui, ça faisait longtemps qu'il n'avait plus été décisif. Malgré ça, Malik, on sait que c'est un très bon joueur. Il a d'énormes qualités de vitesse. J'ai la chance de lui donner deux ballons pour qu'il marque. On espère qu'il sera encore décisif le plus possible pour l'équipe.

Il a fait un bon début de saison. A-t-il subi un peu le contrecoup ?

Oui, il a fait un très bon début de saison. Après, c'est un peu comme tout le monde ici à l'OL. On a des coups de moins bien. Pour ma part, je ne fais pas de grandes prestations. Ça fait quelques matchs, mais je suis décisif à tous les matchs. Il y a des petits creux comme ça dans une saison où il faut arriver à digérer. Quand il va revenir au meilleur niveau, il va faire très mal parce que c'est un des meilleurs jeunes d'Europe.

"On était un peu dans un sentiment d'injustice"

Le coach a beaucoup insisté sur la notion de soutien dans l'équipe. On a vu des scènes qui ne sont pas neutres ce (jeudi) soir...

C'est clair. On a vraiment une relation très bonne avec le coach.

Ça nous a touchés quand on a vu sa suspension. On était un peu dans un sentiment d'injustice avant le match. On a vraiment envie de tout donner pour lui. Il nous donne de la joie, de la bonne humeur, de la confiance. On veut lui rendre parce que c'est quelqu'un de très bien et il le mérite.

Il a eu une scène de joie dans le vestiaire. Cela traduit un poids avant le match par rapport à cette situation ?

Je ne dirais pas un poids, mais je pense que quand on voit ce que le staff nous donne, c'est important pour nous de le rendre au quotidien. Aujourd'hui, cette victoire, elle est 100% pour le coach. Elle n'est pas pour moi, pas pour Alex (Lacazette), pas pour Coco (Tolisso). Elle n'est pour personne, mis à part lui.