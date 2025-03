Battue dans le derby contre Saint-Etienne il y a deux semaines, la réserve de l’OL n’a pas réussi à se sortir du piège d’Espaly. Tenus en échec, les Lyonnais ratent le coche de monter sur le podium.

La montée en National 2 n’est pas forcément un objectif assumé et déclaré, mais à la fin de la saison, la réserve de l’OL pourra nourrir des regrets si elle reste en N3. Dans cette campagne 2024-2025, elle a laissé bien trop de points en route pour croire à la montée. Pourtant, même avec ces contreperformances, elle reste en embuscade. Malheureusement, la défaite contre l’AS Saint-Etienne il y a deux semaines avait été un premier col qui n’avait pas été gravi. Celui d’Espaly samedi soir n’a pas plus donné de sourire aux joueurs de Gueïda Fofana. Tenus en échec en Haute-Loire (1-1), ils ne profitent pas du nul sur le même score entre Bourgoin et Lyon-La Duchère, deux concurrents, pour grimper à la deuxième place derrière Limonest.

Konan coupable puis sauveur

Mieux, ce point du nul peut être presque vu comme une bonne opération à la vue du scénario du match contre Espaly. Avec Enzo Molebe redescendu du groupe professionnel, l’OL a malgré tout eu toutes les difficultés du monde à se montrer dangereux. La formation lyonnaise a été punie juste avant la pause sur une tête de Gjeci (1-0, 44e). Sur une pelouse compliquée, la réserve n’est pas passée loin de la correctionnelle au retour des vestiaires avec un penalty concédé à tord par Yvann Konan, car hors de la surface.

Fort heureusement, le gardien ivoirien s’est bien rattrapé en repoussant la tentative de Gjeci (53e) puis en écœurant les attaquants d’Espaly pour tenir le 1-1. Entré à la place de Romain Perret à la 52e, Ibrahima Fall avait remis les équipes à égalité, cinq minutes après son apparition sur la pelouse. Un point comme un moindre mal avant de se rendre mardi en Angleterre pour le quart de finale de la Premier League International Cup contre Valence.