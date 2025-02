Que de regrets pour la réserve de l'OL. Dans une partie qu'ils ont globalement maîtrisée, les Lyonnais ont perdu le derby contre l'ASSE à la dernière seconde (1-2).

Décidément, cette saison, la réserve de l'OL n'y arrive pas face à son rival stéphanois. Après le revers 1 à 0 dans le derby à l'aller, les protégés de Gueïda Fofana ont encore perdu contre l'ASSE, cette fois-ci à la maison. Et pour rajouter du regret à tout ça, le second but des Verts est arrivé à la 95e minute, dans les ultimes secondes de la partie.

Pourtant, l'impression globale du match est plutôt favorable aux Lyonnais. Certes, ils ont davantage subi lors de la première demi-heure, au point de concéder l'ouverture du score. A la 17e minute, les Foréziens ont pris les devants sur une bonne tête d'El Jamali. Dans la foulée, ils ratent une grosse occasion sur corner.

Encore un but pour Perret

Puis, plus rien ou presque pour Saint-Etienne, tandis que les Rhodaniens sont progressivement montés en puissance. Une inversion des dynamiques récompensée par la nouvelle réalisation de Romain Perret, opportuniste et bon au pressing sur son vis-à-vis pour lui chiper la balle et marquer à la 35e minute (1-1). On soulignera aussi la belle frappe de 30 mètres de Daryll Benlahlou, arrêtée par le portier adverse (45e).

Dans le deuxième acte, Enzo Molebé a eu les plus importantes situations (49e et 50e), mais malgré une possession à son avantage et de la présence devant la surface stéphanoise, l'OL a eu du mal à se montrer très dangereux. Tout près de faire la différence grâce à Prince Mbatshi à la 93e minute, il payera très cher cette opportunité manquée. Sur la dernière action, un long ballon dans les 16 mètres lyonnais, c'est l'ASSE qui en a profité (1-2, 95e).

Pourtant, Bourgoin et Limonest avaient ouvert la porte

Ce revers est préjudiciable pour les Gones dans la course au podium. Tandis que les deux premiers, Bourgoin et Limonest, se sont neutralisés (0-0), ils ratent leur chance de prendre la deuxième place. Au contraire, l'UF Mâconnais ou/et Lyon-La Duchère pourrait les dépasser à l'issue de la 17e journée de National 3.

Le 11 de l'OL : Da Silva - Hassan, Barisic (C), Mounsesse, Kango - Molebe, Dorival, De Carvalho, Coponat - Benlahlou, Perret