OL : Alexandre Lacazette juge l'apport de Paulo Fonseca

Interrogé sur les changements apportés par Paulo Fonseca, Alexandre Lacazette a qualifié le Portugais de "pointilleux". Il note aussi une évolution tactique.

Arrivé depuis trois semaines à la tête de l'Olympique lyonnais, Paulo Fonseca met petit à petit ses idées en place. Comme il l'a expliqué, l'entraîneur de 51 ans veut commencer par l'arrière, tentant de solidifier une défense trop fragile à ses yeux. Il faudra attendre avant de voir réellement un "effet Fonseca" mais les joueurs notent déjà des différences avec son prédécesseur, Pierre Sage.

"Il est pointilleux sur quelques détails"

Alexandre Lacazette, leader et capitaine de l'équipe, voit "du changement sur le plan tactique", comme il l'a confié vendredi. L'attaquant décrit un technicien sûr de lui et de ses convictions. "Il sait ce qu’il veut et il sait surtout ce qu'il ne veut pas. Il est pointilleux sur quelques détails, mais après, il souhaite qu'on joue son football. Et pour cela, ça passe par des consignes précises et un état d'esprit d'équipe", a précisé l'avant-centre rhodanien.

Après trois rencontres à la tête de l'OL, dont la première à Marseille sans préparation ou presque (3-2), l'ancien coach du Milan AC affiche un bilan de deux succès et un revers. Suite aux larges victoires face à Reims (4-0) et Montpellier (1-4), la route va s'élever pour les coéquipiers de Nicolas Tagliafico. Ils reçoivent le Paris Saint-Germain dimanche.