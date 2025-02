OL - Mercato : Lacazette "ne parlera pas" de son futur

En fin de contrat, Alexandre Lacazette est parti pour vivre ses derniers moments comme joueur de l’OL. Néanmoins, le capitaine lyonnais ne fera aucune communication avant le dernier match de la saison.

Il ne lui manque que trente buts pour venir égaler Fleury Di Nallo. Pour un buteur comme Alexandre Lacazette, cela équivaut à une bonne saison, au pire à dix-huit mois de compétition. Seulement, à 34 ans, chaque jour compte pour atteindre cet objectif qui ferait de lui le meilleur buteur de l’histoire de l’OL. Y arrivera-t-il ? Cela semble plus que compromis. Pourquoi ? Tout simplement parce qu’il se retrouve en fin de contrat en juin prochain et qu’à moins d’enchaîner les triplés sur la fin de saison, difficile de l’imaginer revenir sur les pas du "petit prince de Gerland". Pour y parvenir, il faudrait que le capitaine lyonnais signe une prolongation de contrat qui le ferait aller a minima jusqu’en juin 2026.

"L'équipe et le club mis en avant"

Ces derniers mois, la tendance était plutôt à un départ qu’à prolonger le bail dans son club formateur. Il y a eu des intérêts venus d’Arabie Saoudite lors des différents mercatos. Lacazette les a finalement repoussés dans un souci d’équilibre familial. Après le derby contre Saint-Etienne en novembre dernier, il avait d’ailleurs laissé entendre que ce serait "certainement mon premier et mon dernier au Parc OL". Une sortie qui avait créé des émois dans l’environnement lyonnais.

Depuis silence radio et ce devrait être la feuille de route jusqu’à la fin de la saison. Interrogé sur son futur, Alexandre Lacazette a assuré que le "club sait que je ne veux pas qu’il y ait de discussions, de communication sur moi jusqu’à la fin de la saison. C’est l’équipe et le club en avant et en aucun cas moi." Le message est clair et il faudra a minima attendre jusqu’à la réception d’Angers (18 mai) pour que l’OL et ses supporters soient fixés.