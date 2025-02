Lacazette n’est "pas encore à 100%" pour OL - PSG

Alexandre Lacazette et les joueurs de l’OL à l’échauffement contre Montpellier (Photo by Sylvain THOMAS / AFP)

Présent à l’entraînement depuis une semaine, Alexandre Lacazette traîne encore les stigmates de son coup au genou. L’attaquant de l’OL "n’est pas encore à 100%" d’après Paulo Fonseca avant d’affronter le PSG.

Il n’a eu besoin que d’une vingtaine de minutes dimanche à Montpellier pour faire parler la poudre. Incapable de marquer dans le jeu depuis début décembre, Alexandre Lacazette a profité d’une action collective de grande qualité entre Thiago Almada et Abner pour venir tromper Benjamin Lecomte et verrouiller définitivement le succès 4-1 de l’OL dans l’Hérault. Seulement, cette réalisation contre sa proie favorite ne doit pas faire oublier que le capitaine lyonnais est en délicatesse avec son corps depuis quelques semaines. Touché au genou avant Reims, il avait dû faire l’impasse sur la rencontre et avait bataillé pour être présent à Montpellier. Paulo Fonseca avait d’ailleurs souligné cet effort, récompensé par un but.

Une nouvelle titularisation pour Mikautadze

Une semaine plus tard, les maux ne sont pas forcément passés pour Lacazette. Bien présent à l’entraînement depuis la reprise mercredi, le numéro 10 de l’OL "n’est pas à 100%. Il a encore des douleurs parfois. Il a fait l’effort de faire l’entrainement. Mais il lui faut encore du temps pour récupérer", a déclaré Paulo Fonseca ce vendredi en conférence de presse. Comme à Montpellier, Alexandre Lacazette devrait donc logiquement commencer la rencontre contre le PSG sur le banc. Une opportunité de plus pour Georges Mikautadze de se mettre en évidence dès le coup d’envoi. Il l’avait fait au Parc des Princes et espère bien rééditer pareil exploit. Même si l’OL aura besoin de ses deux buteurs pour faire tomber l’ogre parisien ou tout simplement accrocher la Ligue des champions.