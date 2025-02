Quelques minutes après le tirage au sort, l’OL a réagi à ce huitième de finale de Ligue Europa qui se jouera face au FC Steaua Bucarest. Un adversaire abordable sur le papier, mais qui a tout du piège.

Laurent Prud’homme espérait tomber contre l’Ajax Amsterdam, mais le directeur général de l’OL n’a pas été entendu. Ce vendredi, à Nyon, le tirage au sort des huitièmes de la Ligue Europa a réservé le FC Steaua Bucarest à la formation lyonnaise. Plutôt qu’un déplacement aux Pays-Bas, c’est un voyage en Roumanie qui attend l’OL le 6 mars prochain. Sur le papier, tomber le FCSB plutôt que l’Ajax a de quoi donner le sourire, mais cette double confrontation peut également avoir tout du piège même si le retour se jouera à Décines.

Interrogé dans la foulée de ce tirage au sort, Paulo Fonseca a avancé que le club roumain "est un adversaire difficile. J’ai vu quatre matchs de Bucarest, ils ont une bonne équipe et des bons joueurs et ils sont forts sur les coups de pied arrêtés." La formation de Bucarest n’a pas donc forcément de secrets pour le coach lyonnais qui assure malgré tout qu’il "nous faudra du temps pour étudier en détail cette équipe."

Lacazette : "Le vestiaire était divisé avant le tirage"

Le staff semble malgré tout avoir une base solide sur les qualités et défauts de l’équipe d’Elías Charalámbous. Ce qui ne semble pas être le cas des joueurs de l’OL. Dans la foulée de Paulo Fonseca, Alexandre Lacazette a logiquement été questionné sur son ressenti et le moins qu’on puisse dire est que les prochaines semaines seront une découverte pour le capitaine. "Je sais juste qu'il joue en rouge et bleu", n’a pas feinté Lacazette. "Depuis ce matin, on savait que l'on jouerait face à Bucarest ou bien l'Ajax. Certains dans le vestiaire préféraient l'Ajax par rapport à leur stade et la grandeur du club. D'autres préféraient Bucarest parce qu'il n'avait jamais joué dans ce stade. Pour moi, ça reste un match qu'il faudra prendre au sérieux et qu'il faudra gagner pour aller à l'étape suivante."

C’est peut-être là le plus important. Ne pas sous-estimer cette formation du FC Steaua Bucarest pour espérer affronter Manchester United ou la Real Sociedad en quarts de finale. Plus alléchant sur le papier.