OL Académie : le programme du week-end

Un petit week-end s’annonce du côté de l’OL académie. Au programme, deux rencontres sont prévues et ces deux matchs auront lieu à domicile.

Deux matchs au programme pour l'académie de l'OL ce week-end. Et ces deux rencontres se dérouleront à domicile. Pour la 12e journée de championnat, la section Futsal de l’Olympique lyonnais accueillera le USJ Furiani. Suite à une défaite cuisante le week-end dernier contre le Diamant Futsal (9-2), les joueurs dirigés par David Touré chercheront à retrouver une trajectoire plus positive. Néanmoins, ce match s'annonce difficile puisque les Lyonnais, actuellement en dernière position, se mesurent aux 6es de leur groupe.

Week-end de derby pour la réserve

Un match au sommet se profile pour l'équipe réserve de l'OL. Effectivement, les protégés de Gueïda Fofana accueilleront, ce samedi (16h), l'AS Saint-Étienne lors de la 17e journée de championnat. Une confrontation que les Lyonnais aborderont sans doute avec un esprit de revanche, étant donné qu'ils ont subi une défaite lors du match aller (1-0) en octobre dernier. À voir, ce samedi, si les Rhodaniens parviennent à battre leur plus grand rival. Il le faudrait pour faire une belle opération au classement. Dans le même temps, Limonest et Bourgoin s'affrontent, ce qui pourrait relancer la lutte pour la montée.

Le programme de l’Académie :

Futsal : OL – USJ Furiani, 12e journée de championnat, samedi 16h

Réserve (N3) : OL – AS Saint-Étienne, 17e journée de championnat, samedi 16h