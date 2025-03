OL - Mercato : Omari vers un retour à Rennes à la fin de la saison

Warmed Omari lors d’Hoffenheim – OL (Photo by Daniel ROLAND / AFP)

Arrivé en toute fin de mercato, Warmed Omari n’a jamais réussi à s’imposer à l’OL. Malgré une option d’achat dans le prêt, le club lyonnais ne devrait pas donner suite.

À la recherche d’un défenseur central assez à l’aise dans la relance, l’OL avait attiré au pied levé Warmed Omari lors du dernier jour du mercato estival. Pas vraiment un "panic buy" puisque le club lyonnais et Rennes avaient trouvé un accord pour un prêt avec option d’achat, mais une recrue de dernière minute. Avec la perte de Jake O’Brien, Pierre Sage avait ce besoin, mais n’en a finalement jamais tiré profit. Cantonné au banc de touche ou à être en dehors du groupe, le défenseur comorien (24ans) n’a joué que 277 minutes sous l’ancien coach lyonnais (4 matchs) dont 90 lors de la triste élimination contre Bourgoin.

Pas plus d'avenir à Rennes ?

Certains avançaient que cette prestation allait signer la fin de l’aventure à l’OL pour Omari, mais l’arrivée de Paulo Fonseca aurait pu changer la donne. Il n’en a rien été puisque le Portugais a laissé six fois le défenseur sur le banc et ne l’a pas retenu à trois reprises. Forcément, difficile d’imaginer un futur lyonnais pour l’ancien international espoir français. Possédant une option à dix millions d’euros, l’OL ne la lèvera pas, comme avancé par Ouest-France, et Warmed Omari devrait logiquement retourner à Rennes à l’issue de la saison. Un club au sein duquel son avenir est tout aussi incertain.