Et si Luis Fernandez avait été le coach de l’OL ?

Luis Fernandez sur le plateau de beIN Sports avec Sonny Anderson et Thomas Thouroude (Photo by Thomas COEX / AFP)

Natif de Vénissieux Les Minguettes, Luis Fernandez n’a pourtant jamais évolué à l’OL. Cependant, il aurait été à deux doigts de reprendre les rênes du club lyonnais après Fabio Grosso.

Depuis plusieurs années, l’OL est le symbole d’une certaine instabilité. Aussi bien dans l’effectif, que sur le banc. Les entraîneurs se sont succédé, faute de résultats et même Pierre Sage, qui avait redressé le navire lyonnais, a été la victime de l’envie de John Textor de s’offrir Paulo Fonseca, libre sur le marché des coachs. Une valse avec comme point culminant la saison passée et pas moins de quatre coachs, en comptant Jean-François Vulliez éphémère intérimaire d’un match. Avant Sage, il y avait eu Laurent Blanc puis Fabio Grosso.

Seulement, l’intermède italien n’a duré que deux mois, en raison notamment d’une poigne peut-être trop forte pour un vestiaire en perdition. Après l’actuel coach de Sassuolo, l’entraîneur de l’OL aurait pu être… Luis Fernandez. C’est en tout cas ce qu’a révélé Marc Roger. "J’avais rencontré monsieur Textor, à Marseille. On a passé quelques heures ensemble. J’étais en train de le convaincre et on devait se revoir le soir, après le match OM-OL, a déclaré l’ex-agent sur RMC. Mais malheureusement, il y a eu l’incident avec Fabio Grosso. Le match a été annulé et monsieur Textor est reparti directement (aux États-Unis). On n’a pas pu finaliser tout ça alors que c’était en bonne voie."

Le salut lyonnais est passé par Sage

S’il reste associé au PSG avec qui il a connu le succès comme joueur puis comme coach, Luis Fernandez reste un enfant de Lyon qui a grandi aux Minguettes. Toutefois, il n’a jamais connu d’aventure avec l’OL et cela aurait pu être une façon de boucler la boucle, malgré plusieurs années sans coacher. "Luis a été très déçu, je l’ai eu à plusieurs reprises, pendant plusieurs semaines et je suis persuadé que s’il n’y a pas d’incident sur ce match-là (…) ou si Lyon perd à Marseille, Luis est l’entraîneur de Lyon." Comme souvent, certains dossiers se jouent à des détails et Luis Fernandez est resté consultant pour beIN Sports tandis que l’OL a trouvé son salut avec Pierre Sage.