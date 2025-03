Avant le derby ASSE - OL, Majri encense Le Sommer

Eugénie Le Sommer et Amel Majri (OL) avec l’équipe de France à la Coupe du monde 2019 (Photo by CHRISTOPHE SIMON / AFP)

Ayant disputé son 100e match de Ligue des champions mardi, Eugénie Le Sommer écrit encore un peu plus son histoire. Amel Majri la voit comme un vrai exemple pour les jeunes.

Il y a un mois, elle devenait la joueuse la plus capée de l’équipe de France, hommes et femmes confondues. Mardi, à Munich, Eugénie Le Sommer n’a pas battu un record contre le Bayern mais a franchi un cap supplémentaire. Face au club bavarois, l’attaquant a disputé son 100e match de Ligue des champions, rejoignant ainsi Wendie Renard à ce palmarès. À 35 ans, Le Sommer continue d’écrire l’histoire, tout sauf une surprise pour ses coéquipières. Ayant tout connu avec la Bretonne, Amel Majri a vécu aux premières loges l’évolution de sa partenaire de club et de sélection. "J’ai eu la chance de l'avoir côtoyé depuis mon plus jeune âge. J'ai grandi à ses côtés. J'ai énormément appris d’elle. Réaliser ça, je ne suis pas surprise parce que c'est tout à son mérite et à son honneur parce que c'est une bosseuse. C'est une joueuse qui pue le foot."

"J'espère qu'elle battra encore des records"

Si la concurrence à l’OL l’a poussée à être une remplaçante de luxe, Eugénie Le Sommer reste la référence en termes de buts marqués. Avec 309 inscrits sous le maillot lyonnais, la compilation est longue. Cela n’a pas empêché Majri de se poser devant son écran et "de regarder pendant 20 minutes une vidéo sur YouTube avec tous ses buts. C'est une joueuse qui est capable de jouer en pointe à gauche et c'est une joueuse à montrer dans toutes les écoles de foot." Les compliments sont là et Amel Majri espère désormais pouvoir accrocher encore quelques trophées avec sa partenaire, que ce soit avec l’OL, mais surtout l’équipe de France. Seul point noir dans la carrière de Le Sommer jusqu’à maintenant.