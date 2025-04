Moussa Niakhaté et Paulo Akouokou (OL) face à Manuel Ugarte (Manchester United) (Photo by Oli SCARFF / AFP)

Dans cette soirée rocambolesque entre Manchester United et l’OL, Canal Plus s’est frotté les doigts. Le quart de finale retour a attiré 1,17 million de téléspectateurs jeudi soir. Soit la 5e audience de la soirée.

Il a fallu veiller jusqu’à tard pour connaitre le dénouement de ce quart de finale retour de Ligue Europa entre Manchester United et l’OL. Malheureusement, les Lyonnais n'ont pas vécu la fin espérée (défaite 5-4) à cause de six minutes de pure folie pour les Red Devils et contre les joueurs de Paulo Fonseca. Menés 2-0 à la pause puis ayant renversé le match à 2-2 pour accrocher les prolongations, ils ont ensuite mené 4-2 grâce à Rayan Cherki et Alexandre Lacazette, à dix minutes du terme. Seulement, la messe n’était pas dite et Manchester United a réussi à se qualifier dans une fin de match à sens unique.

En nette augmentation par rapport à l'aller

Ce scénario cruel a forcément fait les affaires de Canal Plus, diffuseur de la compétition européenne cette saison. Les 120 minutes entre Manchester United et l’OL ont réuni 1,17 million d’abonnés sur la chaîne cryptée, soit 7,7% de Pda. Cela représente la cinquième audience de la soirée en France Un chiffre en nette augmentation par rapport à l’aller puisque la manche à Décines n’avait attiré "que" 939 000 abonnés.