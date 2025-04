En plus d’un message sur les réseaux sociaux, Rayan Cherki a pris la parole en interne pour remobiliser les troupes. Après la désillusion de Manchester United, l’OL doit vite relever la tête contre Saint-Etienne dimanche (20h45).

Il avait fait chavirer dans le bonheur les trois mille supporters de l’OL présents à Old Trafford jeudi. En crucifiant André Onana, Rayan Cherki avait donné l’avantage à la formation lyonnaise dans la première mi-temps des prolongations malgré l’infériorité numérique. Cela n’a pas suffi à se qualifier (défaite 5-4) et c’est une véritable coup de massue qui s’est abattu sur la tête des joueurs rhodaniens jeudi soir avec cette élimination en Ligue Europa.

Toutefois, il va vite falloir passer à autre chose, car les choses sérieuses continuent en Ligue 1 avec une participation à la Ligue des champions à aller chercher. Cela commence dès dimanche à Saint-Etienne avec le derby. "Déçu du scénario, mais fier de mon équipe et de mon club, a écrit le joueur de 21 ans, avec des cœurs rouge et bleu sur ses différents réseaux sociaux. On va relever la tête et se mettre en mode derby."

"On a fait un match de bonhommes"

Un discours de leader qu’il n’a pas seulement tenu publiquement si l’on en croit L’Équipe. Ayant pris une tout autre dimension dans le jeu de l’OL, Rayan Cherki se fait également entendre dans le vestiaire. Après le scénario cruel à Manchester United, le numéro 18 n’a pas pris la parole au coup de sifflet final, mais une fois rentré à Lyon dans la nuit de jeudi à vendredi. Un message sur le groupe WhatsApp des joueurs afin de remobiliser les troupes, mais aussi de saluer la prestation en Angleterre. "On a fait un match de bonhommes, ils se rappelleront de nous. Il y a un gros match dimanche, ce sera le dernier derby pour certains, donc on doit relever la tête et se tuer pour le club."

De quoi laisser penser que l’impact de l’élimination sera moindre sur la prestation de l’OL dans le Forez ?