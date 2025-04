Après la claque à Manchester, l’OL va vite devoir tourner la page avec le derby contre Saint-Etienne, dimanche (20h45). Les Verts signeront une affluence historique à Geoffroy-Guichard.

Ils auraient dû arriver avec une confiance à son maximum. Ils vont finalement arriver la tête dans les chaussettes, sonnés par l’élimination en Ligue Europa. Après la claque (5-4) reçue jeudi soir à Manchester, les joueurs de l’OL vont devoir trouver les ressources mentales pour ne pas s’effondrer dans la fin de saison qui les attend en Ligue 1. Après avoir lâché un des objectifs de cette saison, la formation lyonnaise a encore une place en Ligue des champions à aller chercher avec la Ligue 1. Il reste cinq matchs à jouer dont le premier, ce dimanche. Ce n’est pas n’importe quel rendez-vous puisqu’il s’agit du derby contre l’AS Saint-Etienne. Il s’agira du 126e du nom et se tiendra à Geoffroy-Guichard en prime time.

40 372 places vendues

Malgré la déception européenne, les joueurs de Paulo Fonseca vont vite devoir remettre le bleu de chauffe pour ce match sous fond de rivalité régionale. Il a beau y avoir treize places d’écart entre les deux formations, un derby reste un derby. D’autant plus quand il va se jouer à guichets fermés dans la Loire. Plus que ce stade comble, les Verts vont signer un record d’affluence. En effet, 40 372 places ont déjà été vendues, comme annoncé par le club stéphanois, établissant ainsi un record d’affluence historique pour le stade Geoffroy-Guichard. Le soutien populaire va être là et l’ASSE compte bien mettre un peu plus la tête sous l’eau à l’OL.