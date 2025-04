Arsenal - OL : retour aux sources pour Montemurro et Van de Donk

Ce samedi, les féminines de l’OL se déplacent à l’Emirates Stadium pour leur demi-finale aller de Ligue des champions. Un match sous le signe des retours en terrain connu de Joe Montemurro et Daniëlle Van de Donk.

Ils ont tous les deux vécu quatre années sous la tunique rouge d’Arsenal. Joe Montemurro, entraîneur de l’OL, et sa milieu de terrain Danielle Van de Donk ont évolué au sein de la formation londonienne entre 2017 et 2021. Avant de prendre un chemin différent. Le technicien australien est parti du côté de la Juventus Turin quand sa joueuse posait déjà ses valises entre Rhône et Saône. Ce samedi (13h30 heure française), ils retrouvent leur ancienne équipe dans un match ô combien décisif pour les Rhodaniennes si elles veulent espérer soulever un neuvième titre en Ligue des champions à Lisbonne, le 24 mai prochain.

Mais Danielle Van de Donk ne retrouve pas seulement son ancienne équipe, elle retrouve également une ancienne coéquipière qui est désormais coach de l’équipe anglaise : Renee Slegers. "J’ai hâte de voir Renee (Slegers), elle a fait une très belle carrière. On s’est connus à l’âge de 16-18 ans. Le courant passe toujours très bien. J’ai joué avec elle, notamment en sélection. Je la connais depuis des années. C’est mon exemple. Je serai très contente de la voir demain".

"Nous savons comment elles jouent"

Des retrouvailles qui s’annoncent tout aussi émouvantes pour Joe Montemurro. Ancien entraîneur d’Arsenal (2017-2021), dont il est un fervent supporter, il connaît encore de nombreuses joueuses de l’équipe. De quoi lui donner un avantage dans la préparation du match, comme il l’a soufflé en conférence de presse vendredi. "Oui, c’est une équipe que nous connaissons très bien, on sait comment elles jouent. Elles ont beaucoup de talent, de créativité, ce qui leur permet de gagner des matchs. Nous savons comment elles jouent, mais il faut voir comment elles jouent sans le ballon. C’est là que nous verrons ce que nous sommes capables de faire".

Un jeu sans ballon qui est très efficace cette saison à domicile en Ligue des champions pour les Londoniennes. En effet, elles n’ont encaissé que 3 buts en 8 rencontres chez elles depuis le début de la compétition. Une défense dure à contourner et un défi de taille qui attend donc les coéquipières de Tabitha Chawinga outre-Manche.