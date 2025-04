L'enceinte décinoise qu'est le Parc OL n’accueillera pour l’heure aucune rencontre de l’équipe de France la saison prochaine. Elle pourrait tout de même obtenir la finale de la prochaine édition de la coupe de France.

Le 9 janvier 2016, l’inauguration du Parc OL avait lieu. Une enceinte flambant neuve destinée à accueillir les rencontres de l’OL. Mais aussi les plus belles affiches européennes. Deux ans plus tard, à Décines, se tenait la finale de la Ligue Europa entre l’Atlético de Madrid et l’OM. Une rencontre prestigieuse qui a mis en lumière les qualités de ce stade moderne. Par la suite, des rencontres de l’équipe de France ou encore des matchs de football comptant pour les Jeux Olympiques 2024 y ont eu lieu. Cette année, l’OL, propriétaire de son stade, a fait le choix de se porter candidat auprès de la Fédération française de football pour accueillir la prochaine finale de la Coupe de France en 2026. Celle-ci aurait lieu le 23 mai.

De quoi motiver les Rhodaniens à aller au bout de la compétition, en cas de finale dans leur stade. Il faudra en tout cas montrer un visage différent de cette année. Éliminés dès les 16ᵉ de finale par Bourgoin-Jallieu (2 – 2, 4 – 2 aux TAB), les hommes de Pierre Sage étaient bien loin de leur performance réalisée la saison dernière. Ils étaient en effet parvenus à se hisser en finale, battus par le PSG à la Décathlon Arena de Lille (2 - 1).

Une décision prise lors d’un prochain comité exécutif

Mais le Parc OL n’est pas seul à se porter candidat pour accueillir l'évènement. Le Stade de France et le Stade Pierre Mauroy pourraient également être choisis. D’autant plus que l’enceinte francilienne n’a pas pu accueillir le dernier match de la compétition l’année dernière. En effet, certaines disciplines des Jeux Olympiques y avaient lieu. Il avait été pour cela délocalisé à Lille, qui pourrait donc accueillir une finale pour la deuxième fois en trois ans. Une décision sera rendue lors d’un prochain comité exécutif de la FFF.