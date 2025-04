Fan d’Arsenal, Lindsey Heaps retrouve le club londonien ce samedi avec l’OL. L’heure ne sera pas aux sentiments ce samedi à l’Emirates Stadium avec la volonté de prendre une option sur la finale.

L’un des derniers matchs contre Arsenal, vous l'aviez joué à l'époque pour ce qui est la plus grosse défaite de l'OL. Ce n'est pas forcément un bon souvenir ?

Lindsey Heaps : Non. Il y a deux côtés à ça, une grosse défaite et l'autre à l'Emirates avec cette victoire. Mais c'était il y a longtemps et maintenant, c'est un nouveau match pour Lyon.

À quel genre de match vous attendez-vous face à Arsenal ?

Je pense qu'il y a deux des meilleures équipes d’Europe qui jouent en demi-finale et je pense que c'est très excitant pour les fans. Je pense que ce sera toujours une bataille physique, c'est la Ligue des champions, mais deux équipes très tactiques, très techniques, des joueuses incroyables dans les deux équipes. Je pense que c'est un grand match pour les spectateurs.

Quel sera le plus important pour avoir un bon résultat ?

Tout d'abord, on va à l'Emirates et on va jouer Lyon ensuite, c'est un avantage. On va être nous-mêmes et je pense qu'il faut respecter l'adversaire. C'est une très bonne équipe avec beaucoup d'histoire et comme je l'ai dit auparavant, de très bonnes joueuses. Pour nous, il faut vraiment se concentrer sur nous et sur ce que nous pouvons faire et sur ce que nous pouvons imposer lorsqu'on y va.

Pour beaucoup de gens, c'est normal que l'OL soit en demi-finale. Que pensez-vous de cette performance ?

Je pense que les gens doivent se rappeler que ce n'est pas seulement normal pour Lyon d'être en demi-finale. Je pense que le jeu devient beaucoup plus difficile. Pour nous, de continuer à y être, c'est une chose remarquable. Cela revient à tout le travail que vous avez fait toute la saison. C'est le but de chaque saison d'être dans ces moments. Je pense que les gens doivent se rappeler que ce n'est pas seulement facile, on arrive à la demi-finale chaque année.

C'est tout le travail qu'on a fait et les objectifs que nous avons mis en place. Je suis vraiment fière de notre équipe et de tout ce que nous avons fait. Nous avons eu l'occasion de jouer contre Bayern, qui est une très bonne équipe. Elles nous ont offert une confrontation difficile.

L'expérience de ce type de match vous a aidées ?

Bien sûr. C'est pourquoi j'aime jouer pour Lyon. Ce n'est pas un espoir, mais c'est un standard que vous voulez jouer ces grands matchs. Pendant toute la saison, vous pensez à ces matchs. Une fois que vous arrivez là, une fois que la demi-finale arrive, c'est comme une nouvelle saison. C'est l'une des meilleures sensations de jouer pour Lyon. C'est grâce à cette expérience et à ce standard que nous gagnons ces trophées.

"Je ne supporterai pas Arsenal ce week-end"

Si vous n'arriviez pas à la finale, peut-on dire que c’est une mauvaise saison ?

Encore une fois, je pense que vous avez mis les objectifs au début de l'année, que vous voulez gagner chaque trophée possible. Pour nous, la Champions League, c'est ça, c'est ce que nous voulons toujours le plus. Pour nous, la façon dont nous avons joué, la consistance et l'équipe que nous avons, pour moi, c'est que nous voulons gagner. Nous voulons tant gagner. Nous allons faire tout ce que nous pouvons pour atteindre la finale, mais nous prenons chaque match, et le premier sera ce samedi.

Il y aura plus de 30 000 personnes au stade ce samedi. Je suppose que c'est une affluence que vous aimez ?

Oui ! Je suis très contente. J'adore le stade. Je ne serai pas un fan d'Arsenal ce week-end, mais pour moi, l'Arsenal est mon équipe chez les hommes. J'ai tellement hâte de ressentir cette atmosphère. Pour nous, les joueuses, c'est l'atmosphère que vous voulez avoir. Je suis très contente de ça. J'imagine qu’ils vont crier et crier tout ce qu'ils peuvent pour les pousser, mais c'est vraiment cool.

Vous êtes un fan de l'Arsenal. Pouvez-vous décrire pourquoi ?

Je ne serai pas une fan ce week-end, donc je ne peux pas le faire. Je pense que c'est un club légendaire. Pour moi, l'équipe des garçons c’est quelque chose, et l'équipe des femmes, elles ont grandi vite.C'est une histoire, leur manière de jouer, c'est leur culture, c'est ce qu'ils font. Je pense qu'on voit que ça se traduit sur l'équipe des femmes, ce qui est vraiment cool pour le sport. Mais pour être clair, je ne suis pas un fan de l'Arsenal ce week-end.

Qu'est-ce qui vous fait le plus peur chez Arsenal ?

Je l'ai dit avant, certains des joueuses de l'équipe sont en très bonne forme. Elles ont fait un très bon travail cette année. Dans certains des matchs qu’elles ont gagnés, même dans le dernier tour, elles ont montré leur qualité en revenant de la défaite à Madrid. Nous respectons, nous respectons ces choses, et nous devons les garder à l'esprit. Mais le plus important, c'est de se concentrer sur nous et sur ce que nous pouvons faire.