OL - Académie : le programme du week-end

Week-end de derby pour les féminines de l’OL. La réserve lyonnaise et les U19 iront à Saint-Etienne dimanche pour deux matchs contre l’ASSE. Retrouvez le programme du week-end de l’Académie.

Après la déception de l’élimination des U18 de la Coupe Gambardella, les différentes équipes de l’Académie vont retrouver les terrains. Si les U19 ne pourront pas relever la tête tout de suite après la désillusion de Pau, la réserve masculine et les U17 seront de nouveau sur le pont en championnat. Le début des hostilités débutera dès samedi avec les joueurs de Gueïda Fofana. Faciles vainqueurs d’Aix-les-Bains en amical le week-end dernier, les Lyonnais ont un match important à gérer dans la course au maintien en National 2. Avec seulement trois points d’avance sur la zone de relégation, la réserve doit engranger des points. La réception d’Hyères à 18h samedi doit servir à cet objectif. Fofana pourra compter sur Mohamed El Arouch non retenu avec les pros et d’un groupe bien plus étoffé que ces dernières semaines.

Dimanche, un deuxième rendez-vous aura lieu entre Rhône et Saône, mais du côté du Meyzieu. Au repos le week-end dernier, les U17 d’Amaury Barlet vont rattraper leur match en retard de la 20e journée et tenter de retrouver la tête. En effet, grâce à son succès, Strasbourg a ravi provisoirement la 1re place du groupe C avec deux points d’avance. Dans ce choc contre le FC Metz, 3e, les jeunes Lyonnais n’ont pas le droit à l’erreur dans la course au play-offs. Un revers et les Messins reviendraient à quatre longueurs. Dans la journée dominicale, c’est finalement du côté de Saint-Etienne qu’il faudra regarder pour les équipes de l’Académie. Dans le Forez, la réserve féminine et les cadettes des U19 auront rendez-vous en championnat.

Auteur d’un sans-faute avec 16 victoires en 16 matchs, la réserve veut poursuivre sa très bonne saison, surtout dans un derby à 15h. Lors du match aller, les Fenottes avaient infligé une manita aux Stéphanoises (5-0). À quelques encablures dans le Parc des Sports Etivallière, un autre derby se jouera à 14h30 dans le championnat de France U19 féminin. Les coéquipières de Liana Joseph veulent garder leur invincibilité dans cette phase Elite décisive pour le titre de champion de France. Avec seulement 4 points en cinq matchs, l’ASSE est loin d’être une proie difficile, mais gare à l’aspect physiologique d’un derby.