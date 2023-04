PSG - OL : Lacazette demande à Mbappé "de se calmer" dimanche

Kylian Mbappé et Alexandre Lacazette à l’entraînement de l’équipe de France en juin 2017 (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Interrogé sur l’évolution de Kylian Mbappé, Alexandre Lacazette n’a pas caché apprécié la trajectoire du Parisien. Il espère juste que l’attaquant du PSG ferait une exception dimanche contre l’OL.

Un match dans le match dimanche soir au Parc des Princes ? Tandis que l’enjeu sportif en a pris un coup avec le classement en milieu de tableau de l’OL, le duel entre le PSG et le club lyonnais donne lieu à une opposition entre deux des meilleurs buteurs du championnat de France cette saison. Revenu à l’OL l’été dernier, Alexandre Lacazette n’a pas mis longtemps à retrouver ses réflexes de terreur des surfaces en Ligue 1. Avec 17 buts, il n’est qu’à deux longueurs de Kylian Mbappé, qu'il a côtoyé à ses débuts en équipe de France en 2017.

Entre le capitanat au PSG ou en Bleus, sa Coupe du monde 2022, l’attaquant parisien a pris une nouvelle dimension cette saison. "Je pourrais demander à mes défenseurs si c’était difficile, a déclaré dans un sourire Alexandre Lacazette vendredi. Pour moi, ça change rien de jouer contre lui car on ne se croise pas sur le terrain. Je le vois comme l’un des meilleurs du monde, il a de très grands projets pour sa carrière et j’espère qu’il va les atteindre. J’espère qu’il se calmera un peu dimanche et il pourra les reprendre après, pas de soucis."

Dans ce match qui reste une affiche du championnat, l’OL veut montrer un beau visage en vue de la Coupe de France. Même s’il n’en fait pas une affaire personnelle, Alexandre Lacazette espère lui se rapprocher un peu plus de son ainé, qui aime bien jouer l’OL.