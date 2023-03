Après deux semaines de coupure, l’OL retrouve la compétition dimanche à Paris. Avec le PSG, Nantes et Rennes en huit jours, le calendrier s’annonce chargé mais "excitant" pour Laurent Blanc.

Il n’avait pas attendu cette conférence d’avant-match pour pester contre le calendrier. Dès le tirage au sort des demi-finales de la Coupe de France, Laurent Blanc s’était offusqué de voir l’OL jouer contre Nantes seulement trois jours après un déplacement à Paris. Non pas que le rendez-vous contre le PSG soit décisif pour une course au titre, mais dans la récupération, vingt-quatre heures de plus n’auraient pas été de refus. À deux jours du déplacement dans la capitale, Blanc en a remis une couche. "C’est un super match à faire dans un beau stade, contre la meilleure équipe du championnat de France. Se mesurer aux meilleurs, c’est toujours bien et toujours enrichissant pour les joueurs. Ce que je regrette est que ce match soit mal placé."

Après deux semaines de coupure à cause de la trêve internationale, Laurent Blanc ne va récupérer son groupe au complet que ce vendredi suite à un jour de repos accordé jeudi. Espérant que ses joueurs et l’environnement lyonnais ne pensent pas trop à la demi-finale de la Coupe de France avant l’heure, l’entraîneur de l’OL assure que l’enchaînement des matchs est une bonne chose et que personne ne peut vraiment se plaindre.

"C'est bon d'avoir de la pression et des enjeux"

Entre le PSG et la réception de Rennes le 9 avril, les Lyonnais auraient pu avoir une semaine de repos. Cela aurait voulu dire que le club lyonnais n’aurait plus rien à jouer et dans la saison chaotique que vivent les Lyonnais, cette demi-finale est une bouffée d’oxygène. "C’est une semaine excitante, il y a des matchs difficiles au programme, mais on joue au football pour ça. De la pression, des enjeux. Si on n’en a plus, ça veut dire que la saison n’est pas terrible. Quand tu joues tous les 3 jours, c’est le 3e qui est difficile au niveau de l’enchaînement."

Face à cette situation, Blanc cherche donc à maximiser les temps de récupération d’ici Nantes. Un brin taquin, il a déjà prévenu que les joueurs lyonnais ne feraient pas de vieux os après le match au Parc des Princes avant de s’entraîner le lundi après-midi et le mardi après-midi. "Une heure ou 1h30 de plus récupération, c’est toujours ça."