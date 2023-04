PSG - OL : les Lyonnais n’y arrivent plus au Parc

Tout en pensant à Nantes, l’OL se déplace dimanche (20h45) au Parc des Princes pour affronter le PSG. L’antre parisienne est loin de réussir aux Lyonnais ces dernières années.

Qu’il semble loin le temps où l’OL venait au Parc des Princes pour fêter un titre de champion de France avec le parcage visiteur. Dominateur dans les années 2000, le club lyonnais a laissé ce statut au PSG depuis le début des années 2010. Si l’hégémonie parisienne est bien différente de celle vécue pendant sept saisons de suite, les confrontations dans la Ville Lumière ont clairement tourné à l’avantage du PSG. Si l’OL est capable d’exploit ou au moins de tenir tête aux stars parisiennes entre Rhône et Saône, à Paris, c'est une tout autre histoire. Les supporters lyonnais se rappellent encore le quadruplé de Kylian Mbappé lors d’une manita (5-0) un soir d’octobre 2018.

Une victoire en 14 matchs au Parc des Princes

Cette large victoire n’en est qu’une parmi tant d’autres ces dernières années. Sur ses quatorze derniers déplacements au Parc des Princes en Ligue 1, l’OL est rentré bredouille à onze reprises. Ayant accroché le PSG lors de deux rencontres, les Lyonnais ne se sont imposés qu’une seule fois depuis la prise de contrôle de QSI à Paris. C’était le 13 décembre 2020 avec un but de Tino Kadewere. Entre l’OL et le PSG, le rapport de force s’est inversé et la rencontre de dimanche aura un enjeu sportif tout autre que celui d’un match pour la course au titre. Les Lyonnais chercheront avant tout à prendre de la confiance avant la demi-finale de Coupe de France contre Nantes.