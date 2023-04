Comme ce fut le cas contre Lille en 8es, la demi-finale de Coupe de France entre Nantes et l'OL pourrait se jouer aux tirs au but. Un exercice qu'a préparé minutieusement Anthony Lopes.

Ces dernières semaines, il a régulièrement été question dans l'actualité des tirs au but. Tout cela tourne toujours autour de l'éternel débat entre la loterie et une véritable science. Si la réponse se trouve sûrement entre les deux, toujours est-il que cette phase particulière du football pourrait avoir des conséquences ce mercredi dans la demi-finale de Coupe de France entre Nantes et l'OL (21h10).

Surtout que lors deux affrontements en Ligue 1, les deux adversaires n'ont pas réussi se départager (0-0 puis 1-1). En prévision d'une éventuelle séance, l'Olympique lyonnais s'est penché sur le sujet. "Toujours. On en fait la veille des matchs de coupe, je ne sais pas si on anticipe les choses ou si c'est peut-être par superstition, a glissé Laurent Blanc. Contre Lille (2-2, 4-2 aux t.a.b. en 8es de finale), ç'avait bien marché. On va le refaire. Il vaut mieux être prêt."

"Il y a toujours de la place pour l'instinct"

Ce jour-là, Anthony Lopes, qui n'est pas reconnu comme un spécialiste en la matière, avait vu Mohamed Bayo et Timothy Weah échouer, notamment avec un arrêt du joueur rhodanien sur le premier raté.

Avant cette échéance importante, le natif de Givors a de nouveau eu le droit à un régime spécial à l'entraînement. "Les tirs au but, c'est toujours envisageable. Il faut être prêt à tout. Un travail de fond est fait par nos analystes vidéo. Et Rémy (Vercoutre, l'entraîneur des gardiens) me met dans les meilleures conditions possibles, on l'a vu contre le LOSC, il me donnait des informations sur les tireurs. Donc c'est clair que ça se travaille, ce n'est pas juste arriver et tirer, ça ne fonctionne pas comme ça, encore moins pour les gardiens, a-t-il affirmé. On va les préparer aujourd'hui (mardi) aussi, les tireurs comme pour les portiers, avec de la vidéo. Même s'il y a toujours de la place pour l'instinct."