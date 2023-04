Nantes - OL : vers un retour de la doublette Tolisso-Caqueret ?

Contre le PSG dimanche, Laurent Blanc avait opté pour la paire Mendes-Lepenant dans l'entrejeu. Ce mercredi à Nantes, Tolisso et Caqueret pourraient retrouver leur place dans le 11.

Entre le succès à Paris dimanche (0-1), et le déplacement à Nantes ce mercredi (21h10), Laurent Blanc ne devrait pas changer beaucoup de choses à son 11 de départ. L'entraîneur rhodanien n'a pas encore annoncé son équipe, il le fera à quelques heures du coup d'envoi, mais il y a vraisemblablement peu d'incertitudes sur le sujet, notamment défensivement.

Thiago Mendes en cas de défense à 4

En effet, les cinq défenseurs alignés au Parc des Princes ont répondu présent, à savoir Saël Kumbedi, Sinaly Diomandé, Dejan Lovren, Castello Lukeba et Nicolas Tagliafico, et ils devraient être de nouveau titulaires à la Beaujoire. En cas de changement de schéma, Thiago Mendes pourrait intégrer la formation rhodanienne au milieu, aux côtés de Corentin Tolisso et Maxence Caqueret, qui avaient été préservés dimanche dans un rôle de remplaçant.

Offensivement, le trio Rayan Cherki - Alexandre Lacazette - Bradley Barcola, tient la corde pour débuter.

Le 11 probable de l'OL à Nantes : Lopes - Kumbedi, Diomandé, Lovren, Lukeba, Tagliafico - Tolisso, Caqueret - Cherki - Barcola, Lacazette