Strasbourg - OL : horaire, diffusion TV, avant-match

Moussa Dembélé contre Strasbourg (Photo by Frederick FLORIN / AFP)

Défait dimanche à domicile contre l’OM, l’OL se déplace ce vendredi à Strasbourg. Horaire, diffusion TV, retrouvez toutes les informations pratiques de ce Strasbourg - OL comptant pour la 33e journée de Ligue 1.

L’avant-match

L’occasion avait été trop belle que l’OL a trouvé le moyen de la laisser passer. Dimanche dernier, les Lyonnais avaient l’occasion de revenir à trois points de la 5e place. Ils n’ont pas réussi à convertir l’essai, mais en ont de nouveau l’opportunité ce vendredi à Strasbourg. Seulement, cette victoire de retard sur Lille ne sera que provisoire dans cette 33e journée au contraire de dimanche dernier où l’OL jouait en dernier. Le scénario de Marseille a été cruel même si la défaite aurait pu se dessiner bien avant sans les arrêts d’Anthony Lopes.

Cinq jours après ce revers, les hommes de Laurent Blanc se déplacent donc à Strasbourg. L’affiche est moins clinquante et a tout d’un piège face à une formation alsacienne qui lutte pour son maintien. L’entraîneur lyonnais a prévenu ses troupes, conscient qu’il est plus facile de se motiver contre le PSG ou l’OM que face à Strasbourg. Néanmoins, le faux-pas sera interdit à la Meinau pour continuer à croire à ce doux rêve d’Europe.

À quelle heure se joue Strasbourg - OL

Ayant clôturé la 32e journée dimanche au Parc OL, les Lyonnais vont cette fois ouvrir le bal de la 33e journée. Seulement cinq jours de repos et un déplacement à Strasbourg ce vendredi à 21h. Le coup d’envoi sera donné par Ruddy Buquet qui arbitrera pour la troisième fois de la saison les Lyonnais. La rencontre se jouera dans une enceinte de la Meinau pleine à craquer avec plus de 25 000 spectateurs.

Sur quelle chaine regarder Strasbourg - OL

Rendez-vous sur Prime Video pour suivre cette première rencontre de la 33e journée de Ligue 1 entre Strasbourg et l’OL. Le diffuseur officiel du championnat prendra l’antenne avec un avant-match présenté par Thibault Le Rol et Benjamin Nivet. Les commentaires seront eux assurés par Julien Brun et Benoit Cheyrou.