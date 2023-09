Dimanche soir, une grande partie du public du Parc OL a conspué et insulté Bradley Barcola pour son retour. Avec Malo Gusto et Castello Lukeba, il est dans le viseur des supporters lyonnais.

Il y a encore six mois, ils étaient tous les trois portés aux nues. Ils représentaient tout ce qui faisait la fierté des supporters de l'OL. Trois joueurs issus de l'Académie ayant réussi à faire leur trou chez les pros, au point d'en devenir des titulaires. Seulement, cette idylle n'est désormais qu'un lointain souvenir pour Malo Gusto, Castello Lukeba et Bradley Barcola. Entre janvier et août, ils ont tous les trois mis les voiles vers d'autres destinations plus cotées que l'OL. À l'hiver dernier, Gusto avait été le premier de la bande à rejoindre Chelsea même si prêté dans la foulée dans son club formateur.

"Ça reste mon club de cœur"

Seulement, les six derniers mois n'ont pas été des plus réussis avec une blessure qui a traîné en longueur. Cible de critiques, il n'a malgré tout pas subi le retour réservé par les supporters à Bradley Barcola dimanche lors d'OL - PSG. Avec des banderoles et des insultes, le jeune attaquant a subi de plein fouet le sentiment de trahison ressenti par les groupes de supporters. S'il comprend la frustration, Malo Gusto ne s'attendait à ce que la situation prenne de telles proportions.

"La situation est compliquée, mais j'espère que ça va s'arranger parce que c'est mon club de cœur. Bradley, c'est un ami proche, ça fait de la peine. Chacun a essayé de prendre un chemin, je peux comprendre l'énervement des supporters, mais que ça aille jusque-là, ça fait de la peine, a-t-il déclaré lors du rassemblement des Espoirs ce mardi. On vient de Lyon, mais c'est le foot, on doit l'accepter."

À la vue du message sur la banderole dimanche et des mots dans le communiqué des Bad Gones, il faudra un peu de temps pour faire passer la pilule.