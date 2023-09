OL - Mercato : Irvyn Lomami officiellement prêté à Laval

Pressenti depuis plusieurs jours, Irvyn Lomami a rejoint le Stade Lavallois sous la forme d'un prêt sans option d'achat.

C'est désormais officiel : Irvyn Lomami est un joueur de Laval. Le jeune joueur de la génération 2003 est prêté, sans option d'achat, par l'OL au club pensionnaire de Ligue 2 jusqu'à la fin de saison. Arrivé en 2016 entre Rhône et Saône, le polyvalent défenseur central et latéral droit avait signé son premier contrat professionnel en août 2022. Lié jusqu'en juin 2025 avec l'OL, Lomami s'en va donc du côté de la Mayenne pour continuer sa progression et emmagasiner du temps de jeu.

Aucun apparition en professionnel

Avant son départ, le Franco-Congolais était l'un des cadres de la réserve, entraînée par Gueïda Fofona. Durant la saison 2022-2023, Lomami dispute un total de 17 rencontres pour une réalisation. Il porte également à plusieurs reprises le brassard de capitaine. Confronté à Clinton Mata et Saël Kumbedi au sein de l'équipe première, le natif de Lyon ne compte pas la moindre minute en professionnel, et ce, malgré quelques apparitions dans le groupe sous le passage de Peter Bosz (2021-2022).