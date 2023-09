Depuis son arrivée à l’OL, Blanc n'a pas fait mieux que Bosz

Avec 1,53 point de moyenne sur ses 32 matchs coachés avec l'OL, Laurent Blanc fait moins bien que Peter Bosz. Comme son prédécesseur, l’arrivée de l'automne pourrait être fatale au champion du monde 1998.

Il devait redresser la situation critique dans laquelle l’OL était en octobre dernier au moment du départ de Peter Bosz. Avec son statut et ses réussites à Bordeaux et Paris, Laurent Blanc était vu comme le sauveur par Jean-Michel Aulas. Onze mois plus tard, la situation n’a guère évolué. Enfin si, le président Aulas ne l’est plus désormais et a rendu son fauteuil. Un soutien en moins pour l’entraîneur français alors que son avenir est de plus en plus remis en cause entre Rhône et Saône. La défaite contre le PSG (1-4) a forcément crispé un peu plus une direction qui ne s’attendait pas à vivre un tel début d’exercice.

Seul Stéphan a fait pire sur les 30 dernières années

Avec un seul point pris en quatre matchs, l’OL est dernier et Blanc n’a pas arrangé ses affaires, bien au contraire. Après 32 matchs dirigés en Ligue 1, le champion du monde 1998 affiche une moyenne de points de 1,53 par match. Loin de ses standards bordelais et parisiens, mais également de ceux de ses prédécesseurs sur le banc lyonnais. Débarqué en octobre dernier, Peter Bosz avait une moyenne de 1,58 au moment de son départ. Ce n’était pas forcément plus flamboyant, mais ça lui avait coûté sa place à l’OL. C’est même plutôt simple, Sur les 30 dernières années et avec un minimum de 30 matchs dirigés, seul Guy Stéphan a fait pire que Laurent Blanc avec une moyenne de 1,26 point.