Sonia Bompastor (Photo by MARCO BERTORELLO / AFP)

Nommée parmi les coachs féminines de l’année, Sonia Bompastor n’a pas soulevé le trophée la semaine dernière. Neuvième, l’entraîneure de l’OL paie la Coupe du monde et l’élimination en Ligue des champions.

Comme pour tout trophée individuel, les gros événements de l’année l’emportent généralement sur les compétitions nationales. On l’a déjà vu avec le Ballon d’Or et en cette année de Coupe du monde féminine, les votes pour les trophées UEFA l’ont une nouvelle fois prouvé. Dans la catégorie du meilleur entraîneur UEFA de la saison, Sara Wiegman a raflé la mise après avoir atteint la finale du Mondial avec l’Angleterre. Elle termine devant Jorge Vilda, qui a mené l’Espagne vers son premier titre mondial, et Jonatan Giraldez, plébiscité pour son travail avec le FC Barcelone.

Néanmoins, la réalité d’une saison entière semble avoir moins de valeur qu’un tournoi sur trois semaines mais ce n’est pas nouveau. Avec la perte du titre en Ligue des champions, Sonia Bompastor savait qu’elle ne pouvait prétendre à remporter le titre de meilleur coach de l’année. Le doublé championnat - Coupe de France avec l'OL lui permet quand même de prendre la 9e place mais l’élimination contre Chelsea en Coupe d’Europe a forcément une incidence sur le résultat. Tout comme le manque de médiatisation du football féminin français sur le Vieux Continent.