El Arouch et l'équipe de France U20 l'ont emporté ce lundi pour leur deuxième confrontation amicale face au Danemark (3-1). Le Lyonnais a marqué et été expulsé.

Cette fois-ci, les joueurs français U20 l'ont emporté face au Danemark. Après avoir fait match nul vendredi dernier (2-2), les Tricolores de Landry Chauvin ont réussi à s'imposer sur le score de 3 buts à 1 ce lundi, au Gladsaxe Stadium de Soborg. Pourtant menés au tableau d'affichage après 20 minutes de jeu, les Bleuets ont trouvé les ressources pour revenir dans la partie par l'intermédiaire du milieu de terrain central de l'OL, Mohamed El Arouch (30ᵉ). Les Danois se retrouvent en infériorité numérique (37ᵉ) alors que le score de parité ne bouge pas au terme des 45 premières minutes.

Les deux équipes terminent la rencontre à 10 contre 10

En seconde période, les Français réussissent à basculer en tête grâce à l'attaquant Mahamadou Kanouté (50ᵉ). Dix minutes plus tard, El Arouch voit rouge et les deux sélections vont finir la partie avec un joueur en moins de chaque côté. À 20 minutes de la fin du temps réglementaire, c'est Kanouté qui réussit à inscrire un doublé pour sceller le sort de ce match (3-1). Les Bleuets s'imposent dans ce deuxième acte face au Danemark et concluent leur trêve internationale sur une bonne note.