OL - Arena : Parker aimerait voir un ASVEL - Spurs à Décines

Ce mardi, une visite de l’Arena était organisée en présence de Tony Parker. Le patron de l’ASVEL en a profité pour exprimer un souhait à venir avec la venue des San Antonio Spurs à Décines, une fois l’Arena en service.

Encore quelques semaines à attendre avant le grand jour. Après plusieurs années et mois de chantier, la construction de l’Arena à Décines est entrée dans sa dernière ligne droite. La livraison définitive est fixée pour le dernier trimestre 2023 avec les premiers concerts et spectacles prévus dès le 28 novembre avec Florence Foresti. Autant de rendez-vous culturels qui seront précédés par un match de l’ASVEL. L'équipe de basket inaugurera l'enceinte comme en a fait l'annonce Tony Parker ce mardi avec la tenue du match d’Euroleague contre le Bayern Munich le 23 novembre.

À quelques semaines de la livraison de l’Arena, une visite était organisée ce mardi du côté de Décines en présence notamment du patron du club villeurbannais, de Gaëtan Muller, président, et Xavier Pierrot, directeur général adjoint en charge du stade et du projet Arena chez OL Groupe. Si tout n’est pas encore terminé dans l’Arena, Parker se projette déjà sur les événements à venir avec l’ASVEL.

Avec un rêve plus qu’un souhait pour le moment : organiser une confrontation entre le club villeurbannais et son ancienne franchise en NBA, les San Antonio Spurs. Une rencontre avait déjà eu lieu en octobre 2006 du côté de l’Astroballe et l’ancien meneur français était alors sur le terrain. Désormais membre du Hall of Fame, Tony Parker espère convaincre la NBA, très certainement pour un match de présaison. "Je rêve ici à l’Arena d’un match ASVEL-Spurs, j’ai déjà l’accord des Spurs, il faut maintenant discuter avec la NBA."