Ligue 1 : Benoît Bastien au sifflet d'OL - Le Havre

Benoît Bastien (Photo by MAURICE VAN STEEN / ANP / AFP)

L'OL reçoit Le Havre ce dimanche soir (20h45), match comptant pour la 5ᵉ journée de Ligue 1. Benoît Bastien dirigera cette affiche contre le promu.

Retour à la Ligue 1 ce week-end pour Maxence Caqueret et ses coéquipiers. En effet, l'OL défie Le Havre ce dimanche en prime time (20h45) au Parc OL, dans le cadre de la 5ᵉ journée de Ligue 1. C'est Benoît Bastien qui sera l'arbitre de ce match. Âgé de 40 ans, l'homme né à Épinal sera aux commandes de sa troisième partie de cet exercice 2023-2024, après Nice-Lille (1ʳᵉ journée) et Strasbourg-Toulouse (3e journée). Hicham Zakrani et Aurélien Berthomieu seront ses assistants.

S'imposer pour lancer la saison

L'année dernière, Bastien avait arbitré à quatre reprises l'OL pour un bilan de deux succès face à Ajaccio (2-1) et Rennes (3-1), un nul contre Lille (3-3) et un revers sur le terrain de Lens (1-0).

Après avoir empoché un seul point en quatre matchs, l'OL occupe à l'heure actuelle la dernière place au classement (18ᵉ). Une situation sportive qui inquiète alors que Laurent Blanc a été remercié lundi, onze mois après son arrivée à la tête du staff rhodanien. Face au champion de France de Ligue 2 2023, les Lyonnais vont devoir s'imposer pour débloquer le compteur de victoires et se donner un peu d'air.