OL : encore six internationaux en lice ce mardi

À cinq jours de la reprise de la Ligue 1, six joueurs de l’OL sont encore concernés par des matchs internationaux ce mardi. Diego Moreira avec les Espoirs portugais, les internationaux U19 français, Ernest Nuamah avec le Ghana et Nicolas Tagliafico avec l’Argentine.

Encore deux jours à patienter avant que l'effectif ne soit totalement au complet à Décines. Si les internationaux n'avaient pas forcément été en nombres pour cette trêve internationale, Laurent Blanc puis le trio intérimaire devaient malgré tout se passer d'une dizaine de joueurs depuis le 4 septembre. Les retours vont se faire au compte-goutte avec notamment les internationaux français chez les jeunes (Cherki, Lepenant, El Arouch) qui devraient logiquement être de retour mercredi à l'entraînement de l'OL. Néanmoins, certains Lyonnais sont encore concernés par des matchs internationaux ce mardi, à commencer par Diego Moreira.

Tagliafico de retour à Décines jeudi

L'ailier gauche n'a toujours pas eu l'occasion de s'entraîner avec ses nouveaux coéquipiers lyonnais et va devoir patienter encore quelques heures. Ce mardi (15h), il dispute un deuxième match des éliminatoires de l'Euro 2025 avec les Espoirs portugais en Biélorussie. Après avoir joué 20 minutes contre Andorre vendredi dernier, Diego Moreira débute encore sur le banc. L'ancien de Chelsea sera le premier des six joueurs de l'OL à jouer ce mardi. Il sera suivi par les internationaux français en U19 avec Mamadou Sarr, Saël Kumbedi et Justin Bengui. Les trois Lyonnais sont opposés à la Serbie en amical (17h).

Ayant offert la qualification pour la CAN au Ghana, Ernest Nuamah jouera lui aussi en amical face au Libéria à 18h. Enfin, Nicolas Tagliafico, qui a honoré sa 50e cape samedi, se déplace en Bolivie pour un deuxième match des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Avec un match programmé à 22h, le latéral gauche ne sera de retour à l'entraînement à Décines que jeudi.