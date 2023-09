Retrouvez votre émission hebdomadaire "Tant qu'il y aura des Gones" en podcast sur différentes plateformes.

Ce lundi 11 septembre, toute l’équipe de "Tant qu’il y aura des Gones" avec Mathieu Salamand comme invité est revenue sur le départ de Laurent Blanc. Après onze mois de service, l’entraîneur français a été remercié par l’OL qui cherche désormais un successeur. John Textor aurait validé le choix de Gennaro Gattuso, nom soufflé par Jorge Mendes. Ce dernier commence à prendre de plus en plus d’importance auprès du propriétaire américain, de quoi susciter le doute chez les supporters mais également au sein même du club et d’Eagle Football. Alors l’OL se met-il en danger en ayant laissé la porte ouverte à Mendes ?

Résumé du sommaire du 11 septembre 2023 :

01:08 : intro

02:30 : L’après-Blanc, pourquoi une attente si longue ?

26:45 : Gattuso, le coach idéal pour l’OL ?

46:28 : Mainmise de Jorge Mendes, attention danger !

1:01:10 : zoom sur l’OL Futsal

