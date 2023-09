Ligue 1 : l’OL ne pourra plus jouer à 13h la saison prochaine

Ce mardi, la LFP a officiellement lancé l’appel d’offres pour la diffusion de la Ligue 1 et de la Ligue 2 sur la période 2024-2028. A partir de la saison prochaine, la case de 13h le dimanche comme Reims - OL le 1er octobre disparaitra.

Aller à Reims pour voir l’OL jouer à 13h, ce sera bientôt de l’histoire ancienne. Le 1er octobre prochain, les Lyonnais vont bien se rendre en Champagne pour disputer la 7e journée de Ligue 1 mais à compter de la saison 2024-2025, cette case horaire va disparaitre. Ce mardi, Vincent Labrune, président de la LFP, a donné une conférence de presse pour lancer officiellement l’appel d’offres pour la diffusion de la Ligue 1 et de la Ligue 2 pour les quatre prochaines années. En plus de n’y avoir plus que deux lots pour les diffuseurs, c’est donc une nouvelle programmation qui va venir faire son apparition à l’été 2024 et ce jusqu’en juin 2028.

Dans les faits, les journées de Ligue 1 se joueront toujours sur trois jours avec un premier match le vendredi soir à 21h. Suivront ensuite trois rencontres le samedi avec un premier coup d’envoi à 17h, suivi d’un deuxième à 19h et enfin le dernier à 21h et qui sera dans le lot 1 mis en "vente" par la LFP. Dimanche, plus de case à 13h du coup mais un match à 13h et un multiplex de trois rencontres à 17h avant le gros match de la journée le dimanche soir à 20h45.