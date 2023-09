Melchie Dumornay et Sara Däbritz ont été convoquées respectivement avec Haïti et l'Allemagne pour la prochaine trêve internationale de septembre.

Deux nouvelles joueuses de l'OL prendront part à la prochaine trêve internationale. Il s'agit de Melchie Dumornay et Sara Däbritz. Après les six jeunes de l'Académie (France U19) et Vanessa Gilles (Canada), c'est au tour des deux milieux de terrain de la section féminine de figurer dans la liste de leur sélectionneur. Appelée par l'ancien coach du Havre Frédéric Gonçalves, Dumornay va ainsi retrouver ses coéquipières en sélection après une première participation historique à la dernière Coupe du monde en Australie et Nouvelle-Zélande. Les Haïtiennes rencontreront le Costa Rica le 21 septembre prochain pour la 1re journée de la Ligue des Nations Concacaf.

Benkarth non retenue avec l'Allemagne

De son côté, Sara Däbritz disputera elle aussi la Ligue des Nations, mais européenne, avec l'Allemagne. La sélection allemande ira d'abord au Danemark avant de recevoir l'Islande à Bochum. Lors du Trophée des championnes, la joueuse de 28 ans n'avait pas pris part au déplacement à Troyes pour des raisons personnelles.

Ses coéquipières n'avaient d'ailleurs pas manqué de lui rendre hommage au moment de la remise du trophée, arborant un maillot floqué "Däbritz". Pour rappel, les Fenottes ont remporté leur 3e trophée dans la compétition en autant d'éditions disputées. Wendie Renard et ses coéquipières ont battu le PSG sur le score de 2 buts à 0.