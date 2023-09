OL : "Julien Stéphan avait le bon profil", pour Nicolas Puydebois

Julien Stéphan, un profil intéressant pour l’OL ? (Photo by Charly TRIBALLEAU / AFP)

John Textor est à la recherche d’un entraîneur étranger, mais Nicolas Puydebois estime qu’il y avait des profils en France. Notamment celui de Julien Stéphan, libre depuis son départ de Strasbourg.

À cinq jours de la réception du Havre à Décines, les supporters et joueurs de l’OL ne savent toujours pas qui sera sur le banc côté lyonnais. La tendance va du côté de Gennaro Gattuso mais après l’emballement, John Textor a choisi de se calmer un peu et de ne pas encore se tourner totalement vers l’entraîneur italien. L’ancien milieu de l’AC Milan est d’accord pour venir, mais la fumée blanche n’est pas encore de sortie du côté de Décines. Des profils seraient toujours dans le viseur de la direction lyonnaise même s’ils ne se trouvent pas en France. Un raté pour notre consultant Nicolas Puydebois qui estime que certains coachs français pourraient faire l’affaire dans la situation actuelle de l’OL et le projet qui est mis en place.

S’il ne souhaite pas obligatoirement qu’un Français s’assoit sur le banc lyonnais comme certains, l’entraîneur des gardiens du GOAL FC assure qu’un profil à la Julien Stéphan aurait pu faire l’affaire. "Dans le profil de ce que veut faire l’OL à savoir faire jouer des jeunes, avoir une philosophie de jeu, Julien Stéphan, avec qui j’ai joué en pupilles au club quand son père entraînait les pros, avait le bon profil, a déclaré notre consultant dans Tant qu’il y aura des Gones lundi. Il a entraîné pendant très longtemps la réserve du Stade Rennais avant de prendre la place de numéro 1 avec des résultats."

Un parcours de formateur et des réussites en pros

Sans club depuis son limogeage de Strasbourg il y a quelques mois, Julien Stéphan avait malgré tout réussi à placer le club alsacien dans la course à l’Europe lors de sa première année (6e). Si Rennes est aujourd’hui un candidat sérieux aux places européennes ces dernières saisons et a remporté une Coupe de France en 2019, le club breton le doit en grande partie au travail réalisé par Stéphan. L’entraîneur français aurait donc pu "faire l’affaire dans un premier temps au niveau de la philosophie avec ce qu’est l’ADN de l’OL." Malheureusement pour Nicolas Puydebois, c’est avant tout un coach étranger qui est recherché par John Textor.